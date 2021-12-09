Байден открыл организованный США «саммит за демократию»

Американский президент Джо Байден открыл виртуальный «саммит за демократию», организованный США с участием более чем 100 стран.

США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран. В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный.

«Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать», — заявил Байден.

«Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий», — добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных «автократов» по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.