Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился седьмой ребенок, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на официальное заявление.

Отмечается, что жена 57-летнего главы консервативной партии — 33-летняя Кэрри Саймондс — родила дочь, это второй ребенок в их отношениях. Имя девочки пока не раскрывается.

«Мать и дочь чувствуют себя очень хорошо. Чета Джонсонов хотела бы поблагодарить прекрасную команду акушеров NHS за всю проявленную заботу и поддержку», — отмечено в тексте документа.

Поздравление уже направил лидер Лейбористской партии Кир Стармер.