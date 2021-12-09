В США отследили перемещения российских войск у границы с Украиной

В настоящее время у границ Украины сосредоточены многочисленные российские войска и военная техника, которые были переброшены в эти районы из других регионов страны. Экспертам из США удалось отследить перемещения Российских военных благодаря спутниковым снимкам, пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, ссылаясь на данные американской разведки, полученные им на прошлой неделе, Россия может задействовать до 175 тысяч военных, в том числе резервистов, для организации вторжения на Украину. По словам разведчиков, на данный момент уже около 70 тысяч российских военнослужащих находятся близ украинских границ. Отмечается, что значительная часть этих войск дислоцирована на военных объектах у западной границы России и в Крыму на постоянной основе, однако некоторые военные и техника были перенаправлены туда из других регионов страны, в том числе из Сибири.

В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на другие страны. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику. При этом ранее глава государства указывал, что о якобы готовящемся нападении России на Украину заговорили еще в начале года, но ввод войск до сих пор не произошел.

Как пишет WP, внимание аналитиков привлек населенный пункт Ельня, располагающийся к юго-востоку от Смоленска. Там постоянно находится штаб 144-й мотострелковой дивизии российской армии, однако в октябре в городе были замечены новые войска и техника: более 500 бронетранспортеров, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и артиллерийские орудия. По мнению экспертов, данное вооружение может принадлежать 41-й общевойсковой армии, обычно дислоцированной в Сибири, и 90-й танковой дивизии, базирующейся в районе Урала. Известно, что ранее данные подразделения были перенаправлены с постоянных мест базирования в Воронежскую область для участия в учениях, однако после этого в свои регионы они не вернулись.

Другой точкой сосредоточения российских войск стал полигон Погоново в уже упомянутой Воронежской области. После того как перекинутые сюда для проведения учений войска отправились в Ельню, их место заняли другие подразделения. На снимках со спутника можно увидеть два новых гарнизона, в каждом из которых размещены около 30 боевых танков, а также гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другое оборудование. Кроме того, на полученных изображениях видно, что на территории Погоново развернулось строительство новых объектов, которые, предположительно, в будущем займет техника.

Также на фотографиях запечатлели расширение гарнизона на южном берегу Крыма. По данным The Washington Post, он был создан в этом районе еще в конце 2020 года, однако в 2021-м пополнился новыми танками и гаубицами, которые, по всей видимости, принадлежат частям 58-й общевойсковой армии со штабом во Владикавказе. При этом на территории гарнизона можно заметить большой склад, который в настоящее время пустует, но может быть использован под размещение дополнительной техники в дальнейшем.

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.