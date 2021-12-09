В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции



Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о завершении боевой миссии международной коалиции в Ираке и выводе их сил.

Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак.

«Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака», — отметил аль-Араджи в Twitter. По его словам, отношения с международной коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.