Прокуратуре Грузии известно, кто именно помог Саакашвили выехать с территории Украины



Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, нелегально выезжая с украинской территории, воспользовался помощью некого высокопоставленного чиновника из силовых структур из прежнего украинского правительства, заявил прокурор Леван Вепхвадзе, занимающийся делом о незаконном пересечении политиком границы.

Данное дело рассматривается в четверг в Тбилисском городском суде, передает РИА Новости.

«Детально установлено в том числе и то, кто помогал Саакашвили на территории Украины — это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — заявил Вепхвадзе журналистам перед началом заседания суда.

Имени бывшего чиновника прокурор не назвал.