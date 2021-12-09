СМИ: Байден пошел на уступку Путину



Президент США Джо Байден сделал России дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России насчет расширения НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Financial Times.

По информации издания, Москва хочет, чтобы НАТО обязалось отказаться от расширения на восток и воздержаться от контингента в граничащих с Россией странах, который может быть задействован для нападения на нее.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального „компромисса“ с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что (президент России Владимир — прим. „Росбалта“) Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», —