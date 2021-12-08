Анталья примет турнир по сальсе

В Анталье 11-12 декабря пройдет первый этап Спортивной лиги сальсы сезона 2021-2022.

Мероприятие будет организовано Турецкой федерацией спортивных танцев при поддержке столичного муниципалитета Антальи.

Первый этап Межклубных соревнований по спортивным танцам и сальса, соло- и дуэт-соревнования по спортивной сальсе и карибским танцам — Latino Show (Couple-Grup) пройдут в выставочном центре «Стеклянная пирамида» (Cam Piramit).

Ожидается, что в соревнованиях примет участие 750 танцоров разных возрастных категорий, пишет «Анадолу».