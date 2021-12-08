Альпинист наткнулся в горах на изумруды и сапфиры

Альпинист из Франции нашел в горах изумруды и сапфиры стоимостью $168 тысяч, пишет UPI. Сначала мужчина передал клад властям, но те так и не смогли найти законного владельца.

По информации СМИ, камни были найдены еще в 2013 году, но в течение восьми лет их судьба оставалось неясной. После такого, как альпинист отдал драгоценности в местный муниципалитет, чиновники решили найти законного владельца изумрудов и сапфиров, но идея не увенчалась успехом.

Однако властям удалось установить: камни перевозил один из пассажиров самолета Air India, разбившегося во французских Альпах в 1966 году. В итоге драгоценности решили поделить поровну — часть отдали альпинисту, вторую половину забрал муниципалитет, который организует их выставку 19 декабря.

О том, как распорядился камнями сам автор находки, не сообщается.