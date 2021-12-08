Путин дал оценку диалогу с Байденом

Президент России Владимир Путин оценил вчерашние переговоры с американским лидером Джо Байденом как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы.

«Беседа была открытой предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО.