В Минске запланировано открытие памятника Низами Гянджеви

Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

Как сообщает белорусский телеканал «СТВ», на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в различных сферах.

Сообщается, что осуждался также вопрос установки в Минске памятника великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Памятник из бронзы в ближайшее время откроется в Минске в парке по адресу Старовиленский тракт 5, где расположено посольство Азербайджана.