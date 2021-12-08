В Бангладеш казнят 20 студентов

В Бангладеш 20 студентов приговорили к смертной казни за политическое убийство мужчины, который критиковал правительство страны в социальных сетях, сообщает Deccan Herald.По информации издания, изувеченное тело 21-летнего Абрара Фахада нашли в общежитии. За несколько часов до этого он выложил пост в Facebook с критикой премьер-министра Шейх Хасины из-за заключенного ранее соглашения с Индией.

По данным следствия, молодого человека шесть часов избивали битой для крикета. Виновными по этому делу признали 25 однокурсников жертвы, пятеро из них получили пожизненные тюремные сроки. Отец Фахада заявил, что удовлетворен решением суда. Он понадеялся, что приговоры скоро будут исполнены.

10 сентября стало известно, что военный трибунал в Камеруне приговорил к смертной казни четырех человек, которых признали виновными в убийстве семерых учеников школы в городе Кумба. В октябре 2020-го преступники ворвались в частное учебное заведение на трех мотоциклах и открыли стрельбу. Злоумышленников обвинили в убийстве, терроризме и незаконном хранении оружия.