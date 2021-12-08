Лидер СДПГ Шольц избран новым канцлером Германии



Бундестаг избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Трансляцию заседания ведет телеканал N24.

Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. В нынешнем бундестаге это минимум 369 депутатов из 736.

О начале процедуры объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер.

Шольц получил 395 голосов.

В соответствии с конституцией, именно глава правительства определяет политику Германии.

Так называемое «канцлерское большинство» формируется в основном голосами представителей тех партий, которые сформируют кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии «Союз 90/Зеленые» и «Свободной демократической партии» 416 депутатов.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября Шольц объявил, что правящая коалиция сформирована.