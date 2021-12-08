В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» Олимпиады-2022

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер заявила, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

»Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот Игр», — приводит слова Бер ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

Она добавила, что Олимпийские игры в Китае стали ошибочной площадкой в неправильном месте.

«Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», -— заключила представитель Европарламента.

Бер добавила, что дипломатический бойкот происходит с опозданием, и это наименьшее, чего можно ожидать от Запада.