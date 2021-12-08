В Казахстане отменили смертную казнь

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил во втором, окончательном чтении проект закона «О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни».

Законопроект направлен для обсуждения в сенат.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении в мажилисе предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса и оставить возможность применения этого вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

Однако в середине ноября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.

«В этой связи комитетом (мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе — ИФ) подготовлены соответствующие поправки об исключении смертной казни в уголовном законодательстве. Рабочей группой поддержаны поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также в два закона, содержащие положения о смертной казни», — сказал на заседании в среду депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Он сообщил также, что уточнена редакция, исключающая оговорку в ратифицированном Казахстаном втором факультативном протоколе к международному пакту о гражданских и политических правах, направленная на отмену смертной казни.

В заключении к законопроекту отмечается, что «полная отмена смертной казни в Казахстане будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь».

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. В 2020 году Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, но с оговоркой, которая предусматривала применение казни «в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера».