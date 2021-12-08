Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию «омикрона»

Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей.

Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.

Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить «омикрон» из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.

B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.