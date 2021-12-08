ООН выпустила заявление после завершения переговоров Путина и Байдена



Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила заявление после переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, передает ТАСС.

«Мы приняли во внимание сообщения об онлайн-переговорах между президентами России и США. Понимаем, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая Украину. В этом контексте мы призываем все соответствующие стороны придерживаться разрешения разногласий посредством диалога на всех уровнях, деэскалации напряженности и сохранения регионального мира», — рассказали в ООН.

Также организация напомнила всем игрокам об их ответственности в обеспечении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями, поддержанными резолюцией Совбеза ООН.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.