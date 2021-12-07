США расширят военную помощь Украине в случае угрозы России

Власти США расширят военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом на брифинге по итогам переговоров президентов Соединённых Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, глава Белого дома в ходе разговора с Путиным подчеркнул, что в случае «вторжения России на Украину» Вашингтон и их европейские союзники ответят «решительными экономическими мерами».

«Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге», — уточнил Салливан (цитата по «Лайфу»).