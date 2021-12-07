Саакашвили в знак протеста прекращает лечение

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает курс лечения до того, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора в отношении министерства юстиции по поводу публикации кадров с ним в тюрьме.

Как передает Report, об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, который навестил бывшего грузинского лидера в военном госпитале города Гори.

«Я прекращаю любое медицинское лечение и не завершу этот протест, пока власти не удовлетворят решения ведомства Лонды Толораи (глава Службы госинспектора), — не аннулируют дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск моих посетителей», — зачитал Кипшидзе письмо Саакашвили.

Напомним, что Служба госинспектора во вторник оштрафовала на 2,5 тыс. лари (до $810) минюст Грузии за то, что ведомство в ноябре опубликовало кадры с Саакашвили, где видно, что он принимает пищевые добавки, а также запечатлен момент доставки бывшего лидера в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси из тюрьмы города Рустави. Госинспектор посчитал, что минюст нарушил закон «О защите персональных данных».