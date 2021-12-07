ЕС откроет представительство в Кабуле

Представительство Евросоюза появится в Кабуле в течение ближайших недель, однако это не будет означать признания Брюсселем пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан». С таким заявлением выступила во вторник на пресс-конференции в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить минимальное присутствие ЕС в Кабуле. Это вопрос недель, а не месяцев. И это не знак признания», — сказала она, подчеркнув, что в настоящее время не может раскрыть детали.

По словам Массрали, минимальное присутствие ЕС в Кабуле нужно для оказания помощи населению Афганистана. «Нам необходимо лучшим образом помогать афганскому народу», — добавила она.