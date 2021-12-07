В парламент Кыргызстана войдут представители шести партий

Шесть партий Кыргызстана войдут в состав парламента республики по итогам состоявшихся 28 ноября в республике парламентских выборов.

Такие сведения опубликованы во вторник на сайте Центризбиркома страны после обработки 100% итоговых протоколов.

По данным ЦИК, барьер в 5% преодолевают три провластные партии — «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна — Кыргызстан»), «Ишеним» («Доверие»), «Ынтымак» («Гармония»), оппозиционная «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), а также центристские «Ыйман Нуру» («Свет веры») и «Альянс».