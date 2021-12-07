СМИ: В Великобритании идет символическая передача власти принцу Чарльзу

Историк Эд Оуэнс, изучающий монархию Великобритании, считает, что в стране начался процесс передачи власти от королевы Елизаветы II к ее сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщает издание The Daily Express.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», — выразил мнение специалист.

По его словам свидетельствует то, что в последнее время принц Уэльский все чаще посещает определенные мероприятия вместо своей монаршей матери и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась королева.

Кроме того, в последнее время стали появляться сообщения об ухудшении здоровья 95-летней Елизаветы II. В конце октября врачи посоветовали ей отдохнуть от публичных мероприятий, после этого она отменила визит в Северную Ирландию, не посетила климатическую конференцию ООН в Глазго и некоторое время провела в больнице. В ноябре британская королева не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения.

По мнению Оуэнс, несмотря на то, что принц Чарльз станет самым старым наследником в британской истории, он может стать королем совсем не скоро, поскольку Елизавета II намерена оставаться на престоле до конца жизни