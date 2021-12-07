Диалог Путина с Байденом продлился 2 часа (обновлено)

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в видеоформате, они продлились два часа, передает «Интерфакс».

Переговоры Путина и Байдена были закрыты от СМИ, кроме первых нескольких секунд. После завершения онлайн-встречи Путин не будет делать итогового заявления, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Начались переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщает Россия24, переговоры Путина и Байдена проходят в формате видеоконференции.

Переговоры президентов России и США проходят тет-а-тет.

Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США Джо Байдена в начале онлайн-саммита.

«Приветствую Вас, господин президент», — сказал Путин с улыбкой.

«Добрый день», — ответил Байден и засмеялся.

Президент США выразил надежду на скорый личный контакт с российским коллегой.

«К сожалению, в прошлый раз на «большой двадцатке» мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт», — сказал президент США.

Ожидается, что лидеры обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

