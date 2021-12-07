На границе Азербайджана и Ирана будет построен новый мост

Иран и Азербайджан договорились о строительстве нового автомобильного моста через Астарачай.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, генеральный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры страны Хейрулла Хадеми.

Он сказал, что строительство моста осуществляется с целью увеличения транспортных потоков и международного транзита между двумя странами.

По его словам, 4-полосный мост будет иметь протяженность 97 метров и ширину 32 метров.

X.Хадеми отметил, что на сегодняшнем заседании также были обсуждены проблемы железнодорожного грузового терминала Астары, и было принято решение о дальнейшем совершенствовании грузового терминала.