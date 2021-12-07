В рамках визита Эрдогана в Катар подписано 15 документов о сотрудничестве



В Дохе с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани прошла церемония подписания соглашений.

В рамках церемонии было подписано 12 соглашений в присутствии Эрдогана и аль-Тани.

В целом же в ходе визита Эрдогана в Доху между Турцией и Катаром подписано 15 документов.

Свои подписи под документом, предполагающим сотрудничество Дипломатического форума Антальи и Дохийского форума поставили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вице-премьер — глава МИД Катара Мухаммед бен Абдельрахман аль-Тани.

Главы МИД подписали также Совместное заявление по итогам 7-го заседания Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Катар.

Меморандум о взаимопонимании между Управлением по развитию и поддержке малых и средних предприятий (KOSGEB) Турции и Банком развития Катара и программу реализации Меморандума о взаимопонимании между Турецким институтом стандартов и Генеральной организацией по стандартизации Катара подписали министр торговли Мехмет Муш и министр финансов Катара Али бин Ахмед аль-Кувари.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры и спорта Катара шейх Абдельрахман бин Хамад аль-Тани подписали Вторую межведомственную программу реализации в области культуры на 2022-2023 годы и Первую программу реализации в области молодежи и спорта между правительствами Турции и Катара на 2022-2023-2024 годы.

В Дохе было подписано также соглашение о сотрудничестве между агентством «Анадолу» и информагентством Катара.

Свою подпись под документом поставили генеральный директор АА и председатель Правления агентства Сердар Карагез и директор информагентства Катара Ахмад Саед аль-Ромаихи.

Государственный обед от имени эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершил официальную часть переговоров лидеров в Дохе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в государственном обеде от имени эмира Катара в его честь.

Лидеры после официальной встречи и церемонии подписания соглашений посетили Катарский спортивный и конный клуб, где был организован обед.

Эрдогана и аль-Тани сопровождали делегации двух стран.