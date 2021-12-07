В Израиле арестовали два дома семьи Тельмана Исмаилова

В Тель-Авиве арестованы дома, которые экс-хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и его жена переписали на сына.

Как стало известно “Коммерсанту”, у семьи экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого власти Черногории, несмотря на обвинения в организации убийств, махинаций и других тяжких преступлений, отказались выдать России, в Израиле арестовали сразу два дома, оцениваемые в $3 млн. Благодаря этой недвижимости БМ-банк, входящий в ВТБ, рассчитывает погасить часть долгов перед ним скандально известного предпринимателя.

Судебный приказ об аресте особняков площадью 534 кв. м и 621 кв. м, расположенных в Тель-Авиве, по иску БМ-банка на днях вынес суд этого города. Основанием для обращения послужили решения российских судов, установивших, что структуры экс-хозяина Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы. На сегодняшний день это около 13,5 млрд руб. и $168,8 млн соответственно. Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий, переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу, отметили в МВД, превысил $185 млн.

Так произошло и в Израиле, где у семьи Тельмана Исмаилова имелась недвижимость. Когда представители банка обратились в суд Тель-Авива с заявлением, в котором просили признать решения российских судов и наложить обеспечительные меры на недвижимость, записанную на самого экс-хозяина Черкизовского рынка и его жену Самиру Бадалову, оказалось, что это может занять довольно продолжительный срок. Дело в том, что в рамках процедуры признания решения на территории Израиля применяется порядок уведомления ответчика, установленный Конвенцией о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года. Он осуществляется посредством направления судебного уведомления через компетентные органы, как правило юстиции, стран и занимает минимум полгода. При этом в результате многократных пересылок уведомления зачастую теряются или по каким-то другим причинам не доходят до адресатов.

Пока бумаги ходили между Израилем и Черногорией, где проживает семья Тельмана Исмаилова, спорная недвижимость буквально пришла в движение — родители передали ее сыну Алекперу Исмаилову.