МИД Китая назвал объявленный США бойкот Олимпийских игр политической провокацией



В Пекине заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады-2022 со стороны США является «вопиющей политической провокацией». Об этом говорится в заявлении спикера МИД Китая Чжао Лицзяня.

«Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания (…) зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позирования и манипуляций», — говорится в заявлении.

В Пекине также отметили, что международное сообщество, включая МОК, высоко оценивает подготовительную работу к Олимпиаде.

«Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать «дипломатический бойкот». Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это — вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайского народа», — подчеркнули в МИД Китая.

Лицзянь также отметил, что США должны «действовать в соответствии с общим олимпийским духом» и «избегать политизации спорта».

При этом представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что если США не изменят свою позицию, «Китай примет решительные контрмеры».

Напомним, накануне сообщалось, что США готовят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

В свою очередь в МОК заявили, что присутствие правительственных чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это чисто политическое решение властей конкретной страны. МОК полностью уважает это право, сохраняя политический нейтралитет.