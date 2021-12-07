США испытают радар, способный отследить гиперзвуковое оружие



На Аляске завершено строительство и начинаются испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие, сообщили в Пентагон.

Директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл заявил: «Строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь мы можем приступить к этапу испытаний. Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет».

В заявлении агентства отмечается, что после полного вода в эксплуатацию радар «обеспечит беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, включая все классы баллистических ракет, на очень больших дальностях».