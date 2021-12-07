Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил американское руководство предоставить Киеву вооружение, которое предназначалось Афганистану до прихода там к власти радикального движения «Талибан». Об этом сообщает Foreign Policy.

Отмечается, что глава украинского Минобороны заявил, что требуется помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы. По данным издания, речь идет об американских вертолетах Ми-17, которые сейчас находятся на техобслуживании в Украине.

Как утверждает FP, в настоящее время американские власти рассматривает ряд шагов по усовершенствованию вооруженных сил Украины, при этом большинство из этих мер не соответствуют запросу Резникова. В частности, Госдеп и Пентагон ведут переговоры с конгрессом о предоставлении Украине большего количества противотанковых средств.

При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и его команда в последнее время пытаются сосредоточить внимание на «растущей угрозе со стороны Китая», а также рассчитывают избежать шагов, которые могут «спровоцировать Москву», пишет издание.