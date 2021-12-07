Паломники в Мекку должны будут пройти карантин

Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.

«Паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов возьмут ПЦР-тест, третьи сутки – чтобы получить результат теста. Если он отрицательный – можно совершать паломничество», — сказал Аббясов.

Сейчас, отмечает он, власти королевства не требуют соблюдать социальную дистанцию, например, в Заповедной мечети (где верующие совершают обряд умры) уже убрали разметку, «а вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно». Также, по его словам, паломнику предложат скачать специальное приложение, указать в нем паспортные данные, сведения о вакцинации и время прилета.

«Позже через него нужно записаться на умру. Для обряда дается три часа, можно выбрать время. Если на определенный период записалось слишком много паломников, предложат выбрать другое время. Но пока народу немного, сейчас обряд можно комфортно совершить в течение одного дня», — пояснил муфтий, который сам совершил умру несколько недель назад, когда был в Саудовской Аравии в составе официальной делегации.