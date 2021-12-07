Лидеры пяти стран призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной

США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной, об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Предметом обсуждения, как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, поступившем в РИА Новости, была ситуация с Украиной, лидеры пяти стран «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности».

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — заявили в Лондоне.

В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках «нормандского формата. Пять глав государств и правительств поделились «анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Британский премьер Джонсон также заявил, что Лондон продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «любой российской агрессии против Украины».

«Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным», — отмечается в сообщении Даунинг-стрит.