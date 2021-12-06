Украина объявила о заочном аресте еще 13 российских самолетов

Украина заочно арестовала 13 самолетов российского перевозчика АО Авиакомпания Смартавиа за незаконные полеты в Крым. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли людей через государственную границу Украины.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).

Следствие установило, что на сегодня 37 российских авиакомпаний летают в Крым. В СБУ ожидают, что наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

В общей сложности наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов за полеты на аннексированный полуостров.