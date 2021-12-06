Лавров: США пытаются подорвать сотрудничество РФ и Индии по С-400

США пытаются подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

Лавров напомнил, что Россия и Индия договорились о поставках систем С-400, которые имеют очень большое практическое значение для обеспечения оборонного потенциала Индии.

«Пока все идет по плану. Договоренности выполняются. Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений, а также следовать американским представлениям о том, как этот регион должен развиваться», — заявил Лавров (цитата по «Анадолу»).