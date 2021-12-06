Саакашвили – Иванишвили: В ближайшие дни борьба усилится и будет продолжаться до вашего поражения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал шантажом и слухами информацию о его переводе из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение, в Руставскую тюрьму.

«Распространение подобных слухов спецслужбами является шантажом против меня и моих сторонников, чтобы снизить нашу активность и позволить действующему режиму выиграть время. Распространение подобных слухов происходит на фоне категорического протеста врачей по моему возвращению в Руставскую тюрьму», — написал в понедельник в соцсетях Саакашвили.

Он считает, что вызов в понедельник в Службу госбезопасности Грузии председателя партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия также направлен на «запугивание оппозиции».

«Я хочу сказать Иванишвили (Бидзина Иванишвили, миллиардер, бывший премьер Грузии) — я уже испытал пытки и нечеловеческое отношение, поэтому меня уже ни чем не удивить. В ближайшие дни борьба усилится и будет продолжаться до вашего поражения», — пишет Саакашвили.