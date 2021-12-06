В США разработали стратегию борьбы с коррупцией

Вашингтонская администрация в понедельник представила первую в истории США стратегию противодействия коррупции, в том числе на транснациональном уровне.

«В стратегии излагается общегосударственный подход к активизации борьбы с коррупцией. Особое внимание в ней уделяется лучшему пониманию и реагированию на транснациональный аспект угрозы, в том числе посредством принятия дополнительных мер по уменьшению способности коррумпированных действующих лиц использовать американские и международные финансовые системы для сокрытия активов и отмывания средств, полученных в результате коррупционной деятельности», — говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в связи с публикацией стратегии.

Новая стратегия строится на пяти основополагающих элементах: модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией; пресечение незаконного финансирования; привлечение к ответственности коррумпированных лиц; сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры; улучшение дипломатического взаимодействия и мобилизация ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.