Пашинян провел заседание Совбеза



Состоялось заседание Совета безопасности РА во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, передает пресс-служба премьера.

Кроме членов Совета безопасности в заседании приняли участие также председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, зампредседателя НС Рубен Рубинян, руководитель фракции «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, председатель Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.