Анкара и Доха обсуждают тему управления аэропортами Афганистана



Афганский народ нуждается в срочной гуманитарной поддержке. Мировое сообщество должно наладить поставки помощи в Афганистан по каналам, не связанным с официальными структурами этой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой Шейхом Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани в понедельник в Дохе.

По словам Чавушоглу, Доха и Анкара лучше других осознают реалии Афганистана.

«Турция и Катар обсуждают между собой вероятные шаги по управлению аэропортами в Афганистане. Мы обсуждаем варианты открытия воздушных гаваней этой страны. В этом вопросе важна также позиция талибов», — сказал турецкий министр.

Глава МИД Катара, в свою очередь, сообщил, что в рамках седьмого заседания Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Катар будет подписано 12 документов.