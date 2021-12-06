Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорена к 4 годам лишения свободы

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы, а также глава Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи была приговорена к четырем годам лишения свободы за подстрекательство нарушений карантинного режима в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

При этом в ближайшее время бывшей главе демократических сил Мьянмы вынесут приговор по другим множественным статьям обвинения от незаконного ношения рации до получения взяток и разглашения государственной тайны.

Малазийский депутат Карлос Сантьяго называет процесс «абсурдом».

«Со дня переворота стало ясно, что обвинения против Аун Сан Су Чжи и десятков других задержанных депутатов были не чем иным, как предлогом со стороны хунты для оправдания их незаконного захвата власти», — добавил он.