Отклонена апелляция на восстановление сына Каддафи кандидатом в президенты



Суд ливийского города Себха отклонил апелляцию Высшей избирательной комиссии на восстановление сына бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама кандидатом в президенты. Об этом сообщает информационный портал Al Marsad.

Суд Себхи (расположена на юге Ливии) отклонил апелляцию, поданную избиркомом против кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи, и обязал вернуть его имя в окончательный список кандидатов. Ранее Высшая избирательная комиссия Ливии подала жалобу на решение суда вернуть сына Каддафи в президентскую гонку.

В свете последнего решения суда адвокаты Каддафи заявили, что теперь Сейф аль-Ислам может готовиться к выборам и скоро объявит свою предвыборную программу.

Сейф аль-Ислам Каддафи представил документы для участия в выборах 14 ноября в региональной избирательной комиссии Себхи. Уже тогда это вызвало бурю негодования и протестов в ряде регионов страны, а военный прокурор потребовал остановить процедуру выдвижения сына Каддафи и фельдмаршала Халифы Хафтара до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи по выдвинутым обвинениям.

Избирком 24 ноября объявил об отстранении от участия в выборах 25 из 98 претендентов, включая Сейфа аль-Ислама, на основании постановления о том, что их документы не соответствуют условиям выдвижения. После этого группа адвокатов сына Каддафи несколько раз пыталась опротестовать решение в суде Себхи, однако каждый раз возникали какие-то препятствия. Так, несколько раз юристы не смогли подать апелляцию из-за нападения неизвестных на здание суда, а также их дальнейших попыток сорвать заседания и неявки судей.

22 ноября комиссия завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими. В среду апелляционный суд Триполи восстановил кандидатом на выборах премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбу. Он также был в числе 25 исключенных.