Эрдоган планирует посетить турецкую военную базу в Катаре



Турция нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Катаром. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед вылетом в Катар.

Президент Турции сообщил, что в рамках визита в Доху посетит также турецкую военную базу в Катаре.

«Наши страны в последние годы столкнулись с серьезными вызовами, которые успешно преодолели. Взаимодействие Анкары и Дохи базируется на принципе взаимной выгоды», — отметил глава государства.

Глава государства отметил, что объем проектов, реализуемых турецкими компаниями-подрядчиками в Катаре, приблизился к 15 млрд долларам.

Эрдоган призвал к восстановлению диалога между арабскими странами Персидского залива.

«Ограничения в адрес Катара были сняты с начала текущего года. Напряженность между арабскими странами Персидского залива сошла на нет. Анкара приветствует дипломатические усилия по устранению последствий ошибочных шагов. Турция готова к сотрудничеству со всеми странами Персидского залива», — сказал турецкий лидер.

Глава турецкого государства отметил, что на февраль планируется его визит в ОАЭ.

Комментируя призыв 19 стран к движению «Талибан» по вопросу отказа от давления на сторонников США и бывших властей Афганистана, президент Эрдоган выразил надежду на то, что талибы сдержат данные обещания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6-7 декабря совершит официальный визит в Катар, где примет участие в 7-м заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Визит состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Заседание комитета пройдет в Дохе под председательством аль-Тани и с участием глав уполномоченных ведомств. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Наряду с вопросами двусторонней повестки лидеры проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.

Ожидается, что заседание комитета внесет вклад в развитие отношений.

По итогам встречи будет подписан ряд соглашений и меморандумов.