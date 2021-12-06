В Стокгольме стартует неделя нобелевских торжеств



Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в понедельник в Стокгольме.

Нобелевская неделя 2021 года из-за пандемии коронавируса второй год подряд запланирована в нетрадиционном формате. Большинство ее мероприятий, как сообщил Нобелевский фонд, пройдет онлайн, поэтому на них сможет «побывать» большее число людей.

Всего в этом году премию получат 13 человек.

В честь лауреатов в Стокгольме с субботы зажглись световые инсталляции — в 18 местах города, в том числе на городской ратуше, филармонии, театре Драматен, Национальном и Нобелевском музеях. Вдохновением для инсталляций стали работы ведущих мастеров, принимающих участие в международных фестивалях света.

В интернете пройдут Нобелевские лекции лауреатов (7 и 8 декабря), пресс-конференции и дискуссии. Нобелевский концерт с участием аргентинской виолончелистки Соль Габетты и американского дирижера Райана Банкрофта состоится в столичной филармонии, он будет транслироваться в прямом эфире 8 декабря. В онлайн-формате пройдет семинар «Диалог нобелевской недели», посвященный городам будущего, на котором выступит лауреат по экономике (2018 год) Поль Ромер.