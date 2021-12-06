Турция заявила о возможном превосходстве своей ПВО Siper над С-400

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что разрабатываемая ими система противоракетной обороны дальнего радиуса действия Siper может превзойти по характеристикам российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом написала газета Sabah.

«Разработка системы ПВО Siper постепенно приближается к своему завершению. Мы считаем, что она достигнет уровня ЗРК С-400 или даже превзойдет его», — указал глава турецкого ведомства.

О начале разработке системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган осенью 2018 года. Тогда он говорил, что первые поставки запланированы на конец 2021 года. По словам турецкого лидера, в разработке системы приняли участие сразу несколько компаний, включая лидеров турецкой оборонной промышленности Aselsan и Roketsan.

В ноября 2021 года в Турции успешно прошли испытания системы ПВО большой дальности HISAR-U Siper.