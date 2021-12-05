Папа римский Франциск извинился перед православными

Папа римский Франциск попросил у православных прощения за действия некоторых католиков. По его мнению, их действия и решения «немного или совершенно ничего общего не имели с Иисусом и Евангелием», а были продиктованы «прежде всего жаждой прибыли и власти», в результате они стали причиной разделения между христианами. Об этом глава Католической церкви сказал на встрече с архиепископом Афин и всей Эллады в греческой столице.

«Нас отравили мирские яды, сорняки подозрительности увеличили расстояние между нами, и мы перестали взращивать сопричастность… Таким образом мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершённые многими католиками», — приводит портал Vatican News слова папы римского.

Он напомнил о корнях, которые объединяют католиков и православных, отметил, что они «сокрыты под землёй и нередко забыты».

«Давайте не опасаться друг друга, а помогать друг другу поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь прозелитизмом и полностью уважая свободу другого», — призвал Франциск.