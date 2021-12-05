Китай обвинил США во вмешательство во внутренние дела других стран

Пропагандируемая Соединенными Штатами модель демократии является лишь ширмой и предлогом для оказания давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела, заявил в воскресенье МИД КНР, сообщает «Интерфакс».

«Американская демократическая система не универсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются «образцом демократии» и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы», — говорится в опубликованном в воскресенье докладе МИД КНР, озаглавленном «Ситуация с демократией в США».

В нем отмечается, что, несмотря на различия в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран и регионов мира, «правительство США навязывает другим государствам свою собственную политическую систему и ценности, проводит «демократические реформы», планирует «цветные революции», вмешивается во внутренние дела других стран и даже свергало режимы других стран с катастрофическими последствиями».

В документе в частности, говорится, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов представить демократическую систему в стране совершенной, на деле все серьезнее проявляются ее негативные стороны.

Так, в докладе говорится, что «американская демократия превратилась в «денежную политику», при которой решающее значение имеют деньги. Продолжает существовать и прогрессировать расовая дискриминация, расширяется дифференциация между богатыми и бедными.

В США СМИ называют «четвертой властью», которая сосуществует параллельно с исполнительной, законодательной и судебной властью, а журналистов называют «некоронованными королями», отмечает МИД КНР.