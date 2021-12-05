Спустя 25 лет Турция и Ливия возобновили морские пассажирские перевозки

Первое за последние 25 лет пассажирское судно из Ливии — Kevalay Queen — пришвартовалось у берегов турецкого Измира, сообщает агентство «Анадолу».

«Морские пассажирские перевозки между Турцией и Ливией были восстановлены спустя 25 лет благодаря сотрудничеству Karanfil Group, Kevalay Turizm и Ливийской металлургической компании LISCO», — отмечается в сообщении.

На борту Kevalay Queen находились 107 человек. В измирском порту Алсанджак судно встретили официальные лица, в том числе глава Турецко-ливийского делового совета при Совете внешнеэкономических связей (DEİK) и председатель правления Karanfil Group Муртаза Каранфил.

В беседе с журналистами Каранфил выразил удовлетворение возобновлением морских пассажирских перевозок между Турцией и Ливией.

«После подписанного два года назад меморандума о разграничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией было принято решение о восстановлении пассажироперевозок по морю, которые были приостановлены в 1996 году из-за низкого спроса», — сказал Каранфил.

Он также отметил, что судно прибыло в Измир за три дня: «Вчера в Измире был шторм. Из-за этого произошла задержка на один день. В нормальных условиях время прибытия составляет 2 дня».

По словам Каранфила, в будущем планируется организовать поездки и в другие города.

«Это будет способствовать развитию туризма, а в некоторых городах, таких как Мармарис, Анталья, Стамбул, Бурса, еще и развитию торговли», — подчеркнул глава Совета.