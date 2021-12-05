Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу по повышению эффективности органов местного самоуправления в Грузии, пишет RT.

Уточняется, что основная цель программы — повышение эффективности и подотчетности органов местного самоуправления в стране, а также в улучшении взаимодействия государственных органов с гражданами.

Как пишет RT, с помощью программы USAID рассчитывает укрепить законодательную базу в Грузии, институциональный потенциал и партнерство в вопросе децентрализации.