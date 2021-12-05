Трамп собрал миллиард на новую соцсеть

Компания Trump Media & Technology Group, главой которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла один миллиард долларов инвестиций для создания новой социальной сети.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Axios, стоимость одной акции стартапа составила около 34,36 доллара. Ни один из инвесторов пока не идентифицирован. Сделка прошла в формате, предусматривающем слияния и поглощения (SPAC). Ожидается, что полноценная версия соцсети Truth Social с широким доступом будет запущена не раньше следующего года.