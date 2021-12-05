В NASA планируют установку ядерного реактора на Луне

В 1972 году люди последний раз побывали на Луне и больше не летали. Но программа Artemis под руководством NASA обещает триумфальное возвращение человечества на спутник уже в 2024 году. Причем космонавты не просто высадятся на поверхность: планируется, что они останутся там надолго, отмечает Nat-geo со ссылкой на ScienceAlert.

Однако, чтобы жить и работать на Луне, астронавтам понадобится очень много энергии. В космическом агентстве уверены: ядерный реактор — наиболее практичный вариант, чтобы обеспечить будущую колонию электричеством и отоплением.

NASA совместно с Министерством энергетики США обратились к частным компаниям, чтобы те предоставили свои проекты энергосистем, основанных на ядерном делении. Главное требование: чтобы их можно было реализовать на спутнике Земли в течение ближайших 10 лет.

В NASA предполагают, что потребности астронавтов поначалу может удовлетворить небольшая и легкая система деления, которую можно установить на посадочном модуле или луноходе. Её задача — обеспечить до 10 киловатт электроэнергии, чего будет достаточно для работы средних домашних хозяйств.

«Обеспечение надежной мощной системы на Луне – важный следующий шаг в освоении космоса человеком, и эта цель в пределах нашей досягаемости», – Себастьян Корбизьеро, руководитель проекта по ядерной энергии.

Однако будущие системы деления в конечном итоге должны производить не менее 40 киловатт энергии. Так они смогут обеспечить работу 30 домашних хозяйств на срок до 10 лет.

Представленные планы энергосистем обязаны включать в себя активную зону реактора на урановом топливе, систему преобразования ядерной энергии в полезную, систему управления тепловым режимом для поддержания реактора в холодном состоянии, а также систему распределения.

Реактор должен включаться и выключаться без помощи человека и работать как с палубы посадочного модуля, так и в других местах на поверхности Луны. Кроме того, при запуске с Земли на Луну он должен помещаться внутри цилиндра, диаметром четыре метра и длиной в шесть метров. Также его вес не должен превышать шесть тонн.

До конца февраля 2022 года NASA выберут наиболее подходящие предложения и начнут разработку концепции.