Сотни евреев-фанатиков вторглись в «Аль-Аксу»

Сотни фанатично настроенных евреев в сопровождении израильских полицейских вторглись на территорию исламской святыни – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на Управление исламских фондов Иерусалима, 454 фанатика проникли на территорию святыни ислама через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части мечети «Аль-Акса».

Группа евреев-фанатиков под защитой израильской полиции прошлась по территории мечети, после чего покинула святыню.