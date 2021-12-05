Новые власти Чехии передумали в обязательном порядке вакцинировать пенсионеров от ковида

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, составленное победившими на недавних парламентских выборах в стране политическими партиями, которое в ближайшие дни будет назначено президентом республики Милошем Земаном, выступает против обязательной вакцинации от ковида пенсионеров и представителей определенных профессий, как того требует подавший в отставку кабмин и.о. премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом заявил в воскресенье журналистам кандидат на пост министра труда и социальных дел республики, христианский демократ Мартин Юречка, вошедший в состав нового правительства и ожидающий формального утверждения Земаном, передает ТАСС.

«Наше правительство отменит готовящееся [действующим пока правительством Бабиша] распоряжение об обязательной вакцинации [от ковида] жителей Чехии старше 60 лет [и представителей определенных профессий]», — отметил он. Мера новым властям республики представляется неэффективной, и прививки граждане должны делать на основе принципа добровольности, считают они.