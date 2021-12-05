Эрдоган отправится в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6-7 декабря совершит официальный визит в Катар, где примет участие в 7-м заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Визит состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Заседание комитета пройдет в Дохе под председательством аль-Тани с участием глав уполномоченных ведомств. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Наряду с вопросами двусторонней повестки лидеры проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.

«Ожидается, что заседание комитета внесет вклад в развитие отношений (Турции и Катара)», — отмечает агентство.

По итогам встречи будет подписан ряд соглашений и меморандумов.